David Alaba schliesst Rückkehr zum FC Bayern nicht aus

David Alaba verlässt den FC Bayern in diesem Sommer nach insgesamt 13 Jahren und schliesst sich Real Madrid ein. Eine künftige Rückkehr nach München schliesst der Österreicher nicht aus.

Im Interview mit “Sport 1” stellt Alaba klar, dass er mit dem deutschen Rekordmeister, mit dem er unter anderem zweimal das Triple gewann, weiterhin eng verbunden bleiben wird. Der Abwehrspieler unterzeichnete in Madrid einen Vertrag für fünf Jahre. Eine künftige Rückkehr zum FC Bayern schliesst er aber nicht aus – vielleicht auch in neuer Funktion: “Im Fussball kann man nichts ausschließen. Der FC Bayern, dieser ganze Klub, das ist meine Familie. Ich fühle mich dort zu Hause. Der Verein wird ein wichtiger Teil in meinem Leben bleiben. Aber ich mache mir derzeit wirklich keine Gedanken darüber, was in der Zukunft sein wird. Das ist noch in weiter Ferne.”

Alaba führt noch einmal aus, dass er mit mehreren Vereinen in Kontakt stand, ehe er sich für die Offerte von Real entschied: “Die Geschichte dieses Klubs ist unglaublich. Ich will sie gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen und den Fans erfolgreich weiterführen. Jeder junge Fußballer träumt im Leben davon, für Real Madrid auflaufen zu dürfen. Für mich geht mit diesem Wechsel ein Traum in Erfüllung.”

psc 1 Juni, 2021 15:03