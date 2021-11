David Alaba vergleicht Real mit Bayern: “Alles einen Tick grösser”

David Alaba hat sich nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid in Spanien sehr schnell zurechtgefunden. Der Österreicher stellt nach vier Monaten beim neuen Klub einen Vergleich an.

Nach insgesamt 13 Jahren beim deutschen Rekordmeister hat Alaba einen anderen Weltklub kennengelernt – und ist beeindruckt. Aus seiner Sicht ist bei den Madrilenen im Vergleich zum FC Bayern “alles einen Tick grösser”, wie er im Interview mit dem “kicker” festhält. Die “spezielle Aura und Atmosphäre” des Vereins habe er vom ersten Tag an gespürt: “Man merkt die Geschichte dieses Klubs, wenn man über das Trainingsgelände oder durch die Stadt läuft. Dieser Verein ist etwas sehr Besonderes. Wer mit Fussball aufwächst, schon als Kind, muss sich nicht allzu gross mit Reals Historie auseinandersetzen. Wer diese Sportart liebt, bekommt diese Historie ein Leben lang mit. Man kennt die Legenden dieses Vereins.”

Mittlerweile hat Alaba auch Unterschiede zwischen La Liga- und Bundesliga-Fussball wahrgenommen. Dazu meint der 29-jährige Abwehrspieler: “Als Innenverteidiger habe ich weniger Kopfballduelle nach Abstößen als in der Bundesliga. Dort wird steiler und direkter nach vorne gespielt, in Spanien dagegen sehr viel Wert gelegt auf Ballbesitz, auch bei den in der Tabelle weiter unten stehenden Teams.”

Nach vier Monaten beim neuen Verein kommt der Innenverteidiger auf 13 Einsätze. Dabei sind ihm auch ein Treffer und zwei Assists geglückt.

