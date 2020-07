David Alaba überrascht mit Aussage über den Vertragspoker

David Alaba bzw. seine Berater um Pini Zahavi führen Vertragsgespräche mit dem FC Bayern. Jetzt äussert sich der Österreicher und überrascht mit einer Aussage.

Der 28-Jährige verrät an einem Sponsorentermin am Dienstag, dass er gar (noch) nicht direkt in die Verhandlungen einbezogen wird. “Die Gespräche laufen. Ich bin da aber nicht so involviert, weil ich mich voll und ganz auf die neue Aufgabe Champions League konzentrieren möchte, da lege ich meinen kompletten Fokus drauf”, sagt Alaba.

Der deutsche Rekordmeister möchte den nur noch bis Juni 2021 laufenden Kontrakt mit dem Defensivstrategen unbedingt verlängern. Die Salärvorstellungen sollen aber noch ziemlich weit auseinanderliegen. Alaba hat das Interesse von ManCity geweckt und kann sich offenbar auch einen Wechsel nach Spanien, zu Real Madrid oder Barça, vorstellen.

psc 21 Juli, 2020 19:01