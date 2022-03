Davies über seine Rückkehr: “Ich bin noch nicht bei 100 Prozent”

Alphonso Davies ist beim FC Bayern zurück auf dem Trainingsplatz. Der Kanadier spricht nun über sein Comeback.

“Ich bin glücklich, dass ich zurück an der Säbener Strasse bin. Die Regeneration läuft gut bisher. Ich habe keine Probleme mit meinen Muskeln und dem Herz, aber ich bin noch nicht bei 100 Prozent – noch nicht! Ich bin einfach happy, dass ich wieder trainieren kann und bin bereit für die Arbeit”, sagt Alphonso Davies in einem auf der Website des FC Bayern veröffentlichten Interview.

“Ich gebe mein Bestes. Ich arbeite eng mit der medizinischen Abteilung und dem Reha-Staff zusammen. Und ich trainiere sehr, sehr hart mit und ohne Ball, gehe viel Laufen, mache Krafttraining. Ich hoffe, dass ich dem Team bald wieder helfen kann”, so der flinke Aussenbahnspieler, bei dem Anfang des Jahres nach einer Corona-Infektion Anzeichen einer Herzmuskelentzündung diagnostiziert wurden. Davies weiter: “Die letzten vier bis acht waren sehr langweilig, hart für meinen Kopf. Ich habe viel Musik in meinem Studio gemacht. Meine Familie war lange hier und ich habe ein-, zweimal meine Freundin in Paris besucht. Und sonst: Warten, warten, warten …”

adk 27 März, 2022 12:50