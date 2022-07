De Ligt am Montag in München, um Wechsel zum FC Bayern abzuschliessen

Matthijs de Ligt wird ein Münchner! Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben sich der FC Bayern und Juventus Turin auf einen Transfer verständigt.

Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg wird Matthijs de Ligt bereits am Montag in München sein. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger wird dort den obligatorischen Medizincheck absolvieren, und anschliessend Richtung USA aufbrechen. Dort steht für den FC Bayern die Saisonvorbereitung an.

Der “kicker” hatte zuvor bereits vermeldet, dass sich der FC Bayern und Juventus Turin nun hinsichtlich eines Wechsels von de Ligt einig sind. Dies hätten die Münchner so bestätigt. Der deutsche Rekordmeister wird demnach 70 Millionen Euro an Fixablöse nach Turin überweisen. Weitere 10 Millionen Euro könnten bonusabhängig hinzukommen.

