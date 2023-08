Deadline gesetzt: Bayern forciert Entscheidung bei Harry Kane

Der FC Bayern will den schon lange andauernden Poker um Harry Kane beenden: Tottenham wurde nun offenbar eine Deadline gesetzt, um das letzte Angebot anzunehmen.

Laut "Telegraph" läuft diese um Mitternacht von Freitag auf Samstag ab. Am vergangenen Montag sind die Bayern-verantwortlichen Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe persönlich nach London gereist, um sich mit Spurs-Boss Daniel Levy auszutauschen. Das letzte Angebot für Kane soll nun bei 85 Mio. Euro Fix-Summe plus 10 Mio. Euro Boni liegen. Eine weitere Erhöhung scheint der deutsche Rekordmeister nicht mehr in Aussicht zu stellen.

Kane selbst soll ebenfalls bereits eine Deadline gesetzt haben. So wird er nach dem 13. August, wenn die neue Premier League-Saison für Tottenham beginnt, keinen Wechsel mehr vollziehen.

Die Bayern drängen auf eine noch frühere Entscheidung. Tottenham könnte letztlich einwilligen, da andernfalls im kommenden Jahr ein ablösefreier Abgang des 30-jährigen Torjägers droht.

psc 4 August, 2023 14:13