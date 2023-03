Der FC Bayern erhält eine 130 Mio. Euro-Finanzspritze

Der FC Bayern darf sich über Einnahmen in der Höhe von rund 130 Mio. Euro durch einen seiner Hauptsponsoren freuen.

Die Münchner setzen die Partnerschaft mit dem Versicherer Allianz, der unter anderem über die Namensrechte am Stadion verfügt, fort, wie sie am Dienstag in einer Medienmitteilung kommunizieren. Die Stadionsponsorschaft wird um zehn weitere Jahre bis 2033 ausgedehnt.

«Der FC Bayern legt grossen Wert auf verlässliche, kontinuierliche Partnerschaften. Daher sind wir sehr glücklich, unsere Kooperation mit der Allianz weiterzuführen. Wir blicken auf eine über 20-jährige gemeinsame Erfolgsgeschichte zurück, der wir mit neuen, innovativen Ideen weitere Kapitel hinzufügen wollen», sagt Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn in der Mitteilung.

Die Bayern und Allianz sind bereits seit dem Jahr 2000 Partner. Der Versicherer hält wie Adidas und Audi 8,33 Prozent der Anteile am Klub. Zudem ist der Konzern seit 2013 Trikotsponsor der Frauenmannschaft.

psc 21 März, 2023 16:05