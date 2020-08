Der FC Bayern ist Champions League-Sieger 2020

Der Champions-League-Sieger 2020 ist gekürt: Der FC Bayern macht mit einem 1:0-Finalerfolg über Paris Saint-Germain das zweite Triple der Klubhistorie perfekt.

Der FC Bayern krönt die Spielzeit 2019/20 mit dem Gewinn des sechsten Champions League-Titels. Am Ende einer kuriosen Saison reicht den Münchnern im Final-8-Turnier zum Abschluss ein 1:0-Sieg über Paris Saint-Germain zum grossen Erfolg.

Beide Mannschaft mit grossen Ambitionen in die Partie gegangen und über weite Strecken einen offenen Schlagabtausch mit Chancenvorteilen auf beiden Seiten geliefert, gelang den Bayern in der 59. Spielminute der Durchbruch nach einer Flanke von Joshua Kimmich, die Kingsley Coman per Kopf im Tor vollenden konnte. Dieses Ergebnis schafft das Team von Trainer Hansi Flick letztlich auch über die Zeit zu retten.

Für die Münchner besiegelt der Gewinn des Henkelpotts das zweite Triple der Vereinsgeschichte nach 2013.

adk 23 August, 2020 22:53