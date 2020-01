Der FC Bayern zieht einen Schlussstrich

Der FC Bayern zieht wohl einen Schlussstrich unter die Transferaktivitäten in diesem Winter.

Nachdem die Münchner am Dienstag noch den südkoreanischen Angreifer Woo-yeong Jeong aus Freiburg für die zweite Mannschaft zurückholt haben, ist laut “Sport 1” nun Schluss mit weiteren Transfers bis zur Deadline am Freitag. Weder auf Zugangs- noch auf Abgangsseite sind weitere Bewegungen zu erwarten. Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola bleibt somit der einzige Neuzugang des deutschen Rekormdeisters in diesem Monat.

Zuletzt wurde der Verein noch mit Thomas Lemar von Atlético in Verbindung gebracht. Diese Spur war aber offenbar nie heiss, zumal die Rojiblancos kürzlich klarstellten, dass der französische Weltmeister den Verein nicht verlassen wird.

psc 29 Januar, 2020 12:07