Der FC Bayern spekuliert weiter auf Real-Star Aurélien Tchouaméni

Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach einem Sechser. Als Wunschlösung wird nach wie vor Aurélien Tchouaméni von Real Madrid erachtet.

Aurélien Tchouaméni wechselte erst im Sommer 2022 für 80 Millionen Euro von der AS Monaco zu Real Madrid. Dass der französische Nationalspieler nur ein Jahr darauf schon wieder das Weite sucht, gilt als unwahrscheinlich - aber nicht ausgeschlossen. Und deshalb soll der FC Bayern laut "Sport1" weiter auf eine Verpflichtung des 23-Jährigen spekulieren.

Mit dem Management des Real-Stars gab es offenbar schon Gespräche, in denen die Münchner signalisierten: Sie würden Tchouameni auch für eine Saison per Leihe nehmen, sollte für Real und/oder Tchouaméni ein Verkauf nicht infrage kommen. Die Bayern-Bosse wittern demnach die Chance, dass Tchouaméni aufgrund des hohen Konkurrenzkampfs in Reals Mittelfeld gegen Ende des Transferfensters noch auf den Markt kommen könnte - dann würde Bayern zuschlagen. Ein Alternativ-Kandidat soll Édson Alvarez von Ajax Amsterdam sein.

adk 2 August, 2023 10:13