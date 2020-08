Deshalb lehnte Barça-Präsident Bartomeu Davies-Transfer ab

Der FC Barcelona hat es einst verpasst, Alphonso Davies unter Vertrag zu nehmen. Wohl nicht aber aus finanziellen Gründen sondern, da Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu den Kanadier ablehnte.

Laut Informationen des mexikanischen TV-Senders “TUDN” lehnte der Präsident der Blaugrana Davies ab, da dieser der Meinung war, dass der damals 18-Jährige nicht reif genug für Barça sei und Kanada kein Land wäre, um für Europa auf sich aufmerksam machen zu können.

Letztlich schnappte der FC Bayern im Frühjahr 2019 zu und holte Davies für zehn Millionen Euro Ablöse vom MLS-Klub in die Bundesliga. In München mit Anfangsproblemen zu kämpfen und zum Verteidiger umgeschult, avancierte der 19-Jährige in dieser Spielzeit zum Stammspieler und war in 44 Spielen an 13 Toren beteiligt. Spätestens nach der 2:8-Klatsche wird man sich auch in Barcelona über den verpassten Transfer ärgern…

adk 16 August, 2020 17:55