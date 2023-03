Details zum Vertag von Thomas Tuchel beim FC Bayern enthüllt

Thomas Tuchel wird bereits am kommenden Montag sein erstes Training als Bayern-Trainer leiten. Details zu seinem Vertrag bei den Münchnern wurden nun enthüllt.

Laut «Sky»-Reporter Florian Plettenberg unterschreibt der frühere Chelsea-, PSG- und BVB-Trainer beim deutschen Rekordmeister vorerst bis 2025. Zum Vergleich: Sein Vorgänger Julian Nagelsmann war sogar bis 2026 gebunden. Tuchel stand in dieser Woche mit den Bayern-Verantwortlichen in Kontakt und soll Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn und Co. vor allem durch seine Ideen zur Entwicklung der Mannschaft überzeugt haben.

Er habe einen extrem motivierten Eindruck gemacht. Tuchel kann bei den Bayern auch deshalb sofort anfangen, weil er bereits in München lebt.Der 49-Jährige ist sofort gefordert: Am 1. April trifft er in seinem ersten Spiel als Bayern-Trainer mit seinem Team im Bundesliga-Spitzenspiel gleich auf Borussia Dortmund.

psc 24 März, 2023 09:48