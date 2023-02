DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Nagelsmann

Der FC Bayern verliert in der Bundesliga mit 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach. Für Ärger sorgt der frühe Platzverweis von Dayot Upamecano, der Trainer Julian Nagelsmann auf die Palme bringt. Dafür muss er sich nun verantworten.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) hat Ermittlungen gegen Julian Nagelsmann aufgenommen. Das teilte der DFB mit. Der Coach des FC Bayern wird Anfang der kommenden Woche zu einer Stellungnahme vonseiten des Kontrollausschusses aufgefordert. Dem Übungsleiter des deutschen Rekordmeisters droht eine Bestrafung durch das DFB-Sportgericht.

Nagelsmann hatte sich am Samstag nach der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach im Kabinengang lautstark über die Rote Karte gegen Dayot Upamecano in der 8. Minute echauffiert. Der Bayern-Trainer lief Medienberichten mit folgenden Worten, adressiert an das Schiedsrichter-Gespann um Tobias Welz, durch die Mixed Zone: «Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was?» Er suchte die Schiedsrichter-Kabine auf. Nach zwei Minuten ging er raus: «Mein Gott, mein Gott. Ein weichgespültes Pack!»

adk 19 Februar, 2023 15:39