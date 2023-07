Die Bayern sind bei Kyle Walker sehr zuversichtlich

Die Verantwortlichen des FC Bayern sind optimistisch, den englischen Nationalspieler Kyle Walker an die Säbener Strasse locken zu können.

Der 33-Jährige ist laut "Bild" insbesondere aufgrund seiner Defensiv-Qualitäten ein Wunsch-Spieler von Trainer Thomas Tuchel. Die Münchner locken den schnellen Aussenverteidiger mit einem Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. Ein Angebot, das er in dieser Form von Manchester City nicht erhält: Dort werden Spieler über 30 generell nur noch mit Einjahresverträgen ausgestattet. Walker ist grundsätzlich noch für eine weitere Spielzeit an die Skyblues gebunden. Nun muss er sich entscheiden, ob er beim Triple-Gewinner bleibt oder noch einmal eine neue Herausforderung annimmt. Bei den Bayern glaubt man offenbar an eine Entscheidung pro-Wechsel.

In diesem Falle könnte wiederum Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui den Verein noch verlassen.

psc 7 Juli, 2023 17:40