Dimitri Oberlin begründet seinen Bayern-Wechsel

Dimitri Oberlin hat sich Ende Januar durchaus überraschend dem FC Bayern angeschlossen. Dort ist der frühere Schweizer Nati-Stürmer erst einmal für die zweite Mannschaft in der 3. Liga vorgesehen. Für den 23-Jährigen geht mit dem Wechsel zum Rekordmeister ein Traum in Erfüllung.

Dies verrät er in einem Interview, das auf der Webseite des Klubs nun veröffentlicht wurde. “Es ist ein Traum, bei Bayern zu spielen. Ich bin stolz darauf, jetzt dieses Trikot zu tragen”, gibt sich Oberlin durchaus euphorisch.

Für den pfeilschnellen Mittelstürmer war beim Angebot aus München klar, dass er sofort einschlagen würde: “Das war eine sehr einfache Entscheidung. Ich musste nicht lange überlegen, als ich die Möglichkeit bekommen habe, zu diesem großen Verein und in diese schöne Stadt zu kommen. Als ich vom Interesse gehört habe, konnte ich es am Anfang gar nicht glauben.”

Ende des letzten Jahres wurde sein Kontrakt beim FC Basel aufgelöst. Danach gingen einige Angebote ein, auch eines von seinem österreichischen Ex-Klub SCR Altach. Das Rennen machten aber die Bayern.

Dort fühlt sich der Schweizer Angreifer mit kamerunischen Wurzeln sehr gut aufgenommen: “Ich fühle mich schon sehr wohl, die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Man kann schon sehen, dass das Team eine hohe Qualität hat. Die Spieler haben enorm viel Talent.” Oberlin, der ein enger Freund von Nati-Star Breel Embolo ist, will sich in der 3. Liga rasch etablieren: “Persönlich will ich mich auf dem Platz wieder gut fühlen, mich weiterentwickeln und besser werden. Dafür muss ich zunächst mal die 3. Liga kennenlernen und mich an den deutschen Fussball gewöhnen. Die deutschen Teams sind sehr laufbereit und spielen mit offenem Visier. Wenn man es runterbricht, habe ich aber ein Hauptziel: Tore schiessen!”

Vertraglich ist Oberlin erst einmal nur bis Ende Juni an die Münchner gebunden.

psc 3 Februar, 2021 16:44