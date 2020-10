Douglas Costa-Rückkehr zu den Bayern: Die Zahlen zum Deal

Douglas Costa kehrt von Juventus zu seinem früheren Verein FC Bayern zurück. Die Zahlen zum Deal stehen.

Die Bayern werden sich den 30-jährigen Brasilianer für eine Saison ausleihen, wobei sie keine Leihgebühr zahlen. Dafür müssen die Münchner das vollständige Gehalt von Douglas Costa übernehmen. Eine Kaufoption wird im Leihvertrag nicht eingebaut.

Der Stürmer wird für Bayern-Coach Hansi Flick neben Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman die vierte Option für den offensiven Flügel. Zwischen 2015 und 2017 lief Costa bereits für den deutschen Rekordmeister auf.

Neben dem Brasilianer schnappen sich die Münchner auch Rechtsverteidiger Bouna Sarr (28) von Olympique Marseille. Im Gegenzug wechselt Mittelfeldspieler Michaël Cuisance zu den Südfranzosen.

Die Ankunft von Eric Maxim Choupo-Moting wird an der Säbener Strasse ebenfalls erwartet. Der 31-jährige Angreifer ist derzeit vereinslos und kostet keine Ablöse. Ihm wird die Rolle als Lewandowski-Backup zuteil.

Update: Douglas Costa wird den Medizincheck am Montag in Turin absolvieren. Er wird dann erst am Dienstag oder Mittwoch in München erwartet.

psc 5 Oktober, 2020 09:49