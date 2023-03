Einigung da: Eric Maxim Choupo-Moting bleibt beim FC Bayern

Der FC Bayern und Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting haben sich offenbar auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Davon berichtet «Sky» am Mittwoch. Demnach unterzeichnet der 33-jährige Stürmer in Kürze ein neues Arbeitspapier mit Gültigkeit bis Sommer 2024. Das bisherige Gehalt von rund 7 Mio. Euro pro Jahr (inklusive Boni) wird deutlich angehoben. Choupo-Moting ist in der Offensive ein Fixstarter und längst kein Backup mehr von Robert Lewandowski, wie in seinen ersten beiden Jahren beim deutschen Rekordmeister.

Sowohl auf wie auch neben dem Platz wird der Deutsch-Kameruner sehr geschätzt. Eine Option auf eine Verlängerung des neuen Kontrakts soll nicht bestehen. Im kommenden Jahr könnte also wieder neu verhandelt werden.

psc 1 März, 2023 18:53