Einigung: Keeper Daniel Peretz vor Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern rüstet auf der Torwartposition nach. Die Münchner sollen vor der Verpflichtung von Daniel Peretz stehen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist sich der FC Bayern mit Daniel Peretz einig. Der deutsche Rekordmeister zahlt für den 23-jährigen Israeli, der zudem einen deutschen Pass besitzt, dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund 4,5 Millionen Euro an Maccabi Tel Aviv.

Peretz soll beim FC Bayern mit Sven Ulreich konkurrieren. Ulreich ist bis auf Weiteres im Tor der Münchner eingeplant, bis Stammkeeper Manuel Neuer sein Comeback gibt. Dieses könnte nicht mehr lange auf sich warten lassen. "Wir haben grundsätzlich eine gute Nachricht, weil der Eingriff bei Manuel Neuer sehr positiv wirkt. Die Prognose für den Einstieg ins Mannschaftstraining hat sich verkürzt. Das, was ich in den letzten Tagen von Manu gesehen habe, war sehr beeindruckend", sagte Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Start gegen Werder Bremen (Freitag, 20:30 Uhr).

Der FC Bayern rechne "in den nächsten Wochen bei ihm mit einem Wiedereinstieg ins Training. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Planung", so Tuchel über Neuer.

