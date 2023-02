Einsatz gegen die Bayern? Kylian Mbappé ist zurück im Training

Ursprünglich hatte sein Verein kommuniziert, dass der 24-Jährige diese Partie wegen einer Oberschenkelverletzung verpassen wird. Mbappé ist am Sonntag aber wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Zwar konnte der Angreifer noch nicht mit voller Intensität trainieren, ein (Teil-)Einsatz in der kommenden Woche scheint aber nicht mehr ausgeschlossen.

Der Angreifer arbeitet mit Hochdruck am Comeback. Bayern-Coach Julian Nagelsmann hatte vor gut einer Woche bereits öffentlich angezweifelt, dass Mbappé für die Hinspiel des Champions League-Achtelfinals ausfallen wird. Seine Vermutung könnte richtig gewesen sein.

Kylian Mbappé has resumed running training on the pitch and also completed parts of PSG's team training today [@lequipe] pic.twitter.com/yP5a07la2U

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 12, 2023