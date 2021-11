Einsatzzeiten sorgen für Gesprächsstoff: Unmut bei Thomas Müller?

Trainer Julian Nagelsmann hat beim FC Bayern derzeit die Qual der Wahl: Weil es kaum Verletzte im Kader gibt, müssen auch einige Stars auf der Ersatzbank Platz nehmen oder dürfen nicht über 90 Minuten ran. Thomas Müller scheint nicht vollends happy zu sein.

Nach dem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg spricht der Bayern-Stürmer auch über die derzeitigen Einsatzzeiten. Er hält nüchtern fest: “Ich habe am Mittwoch nicht von Anfang an gespielt, und bin heute in der 70. Minute raus”. Der Trainer schaffe es im Bayern-Kader, “der aktuell gesundheitlich sehr stabil dasteht, die Belastung zu verteilen”, so Müller weiter. Die Ansage erfolgt eher in einem grummeligen Ton, was durchblicken lässt, dass der 32-Jährige gerne häufiger und auch über 90 Minuten spielen würde.

Nagelsmann hält an seiner gewählten Rotation fest und erklärt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel die Müller-Auswechslung wie folgt: “Es gibt keinen Leistungsgrund. Wir haben viele Spieler im Kader, die alle spielen möchten.”

Seine Entscheidungen seien “nie gegen einen, sondern immer eine für den, den man reinbringt”, so der Bayern-Coach weiter.

psc 7 November, 2021 10:50