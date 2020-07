El Chadaille sagt FC Bayern und BVB ab

Seit drei Jahren lässt sich Bitshiabu El Chadaille bei Paris Saint-Germain ausbilden. Daran etwas ändern können nicht mal Avancen des FC Bayern und von Borussia Dortmund.

Französische Talente haben in der Bundesliga längst Hochkonjunktur. Die frankophile Ausrichtung vieler deutscher Klub konnte Bitshiabu El Chadaille allerdings nicht begeistern. Der 15-Jährige erteilte laut “RMC” dem FC Bayern und Borussia Dortmund eine Abfuhr. Der 1,95-Meter-Riese möchte lieber weiter für Paris Saint-Germain spielen und strebt dort den Sprung in den Erwachsenenbereich an.

El Chadaille ist derzeit für die U17 spielberechtigt und hofft darauf, dass er nach langer Corona-Pause schon bald wieder die Stiefel schnüren darf. Neben den Bayern und dem BVB sollen auch RB Leipzig und Schwesterklub RB Salzburg Interesse an dem Youngster signalisiert haben.

aoe 18 Juli, 2020 12:25