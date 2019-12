Emre Can: Abschied bei Juve wird konkret

Der mögliche Abgang des deutschen Nationalspielers Emre Can bei Juventus wird konkret.

Der 25-Jährige kommt in Turin unter Maurizio Sarri nach wie vor nicht wie gewünscht zum Zug. Laut “Goal.com” hat er sich deshalb für einen Wechsel im Winter entschieden. Denkbar ist ein Leihgeschäft. An Interessenten für Emre Can mangelt es nicht: Borussia Dortmund, der FC Bayern und auch die Barça und PSG sollen mitmischen – also die absolute Crème de la Crème des europäischen Fussballs. Sein Berater wird in den kommenden Tagen und Wochen viele Gespräche führen.

psc 20 Dezember, 2019 09:49