Engländer verbreiten Fake News zu Ronaldo und den Bayern

Die englische Zeitung «Daily Mail» berichtet, dass Bayern-Verantwortliche rund um Hasan Salihamidzic in der vergangenen Woche auf die Insel reisten, um sich mit Berater Jorge Mendes bezüglich eines möglichen Wechsels von Cristiano Ronaldo zu unterhalten. Es sind wohl Fake News.

Sowohl «Sky» wie auch «Bild»-Fussballchef Christian Falk dementieren eine solche Dienstreise der Bayern. Salihamidzic und Co. haben sich demnach nicht mit Ronaldo oder Mendes getroffen.

Der 37-jährige Portugiese sorgte am Wochenende mit einem Interview mit Piers Morgan für Furore, wo er die ManUtd-Verantwortlichen und Trainer Erik ten Hag heftig kritisierte. Im Januar wird er sich mit grosser Wahrscheinlichkeit einem neuen Verein anschliessen. Bayern-Boss Oliver Kahn bestätigte kürzlich zwar, dass man sich im Sommer zwischenzeitlich mit der Personalie beschäftigte, dann aber rasch entschied, dass Ronaldo nicht der Spieler ist, den man verpflichten will. Dies hatte in erster Linie mit dessen Alter und Preis zu tun. Diese Münchner Einschätzung dürfte bestehen bleiben.

psc 15 November, 2022 10:28