“Entscheidung ist früher gefallen”: Flick spricht über Bayern-Abschied

Hansi Flick wird den FC Bayern auf eigenen Wunsch zum Saisonende verlassen. Nun spricht der scheidende Coach der Münchner abermals über seine Beweggründe.

Obwohl er beim FC Bayern einen gültigen Vertrag bis 2023 besitzt, entscheidet sich Hansi Flick für die Vertragsauflösung. Dies teilte der 56-Jährige unlängst mit. Im Interview mit der “Bild am Sonntag” schilderte er: “Die Entscheidung, zu sagen, ich möchte meinen Vertrag beenden, das war der Situation geschuldet. Es hatte nichts damit zu tun, dass Jogi Löw gesagt hat, er hört auf. Meine Entscheidung ist schon früher gefallen.”

Flick teilte seinen Entschluss öffentlich nach dem 3:2-Sieg der Münchner beim VfL Wolfsburg am 17. April mit. “An den Tagen hatte ich es am Donnerstag dem Verein gesagt. Dann gab es so eine Entwicklung, es war wirklich so ein Flurfunk, wie ich es gesagt hatte. Nach dem Spiel sagte David Alaba zu mir: ‚Trainer, die Mannschaft fragt schon, wie es bei dir aussieht?‘ Dann habe ich mit meinem Trainerteam gesprochen und beschlossen, dass ich es der Mannschaft sagen will, weil sie es von mir erfahren sollte”, so der Erfolgstrainer, der betonte: “Das war null als Affront gegen den Verein gedacht. Ich habe Danke gesagt und Hasan in dem Moment vergessen, aber wirklich: Ich mache so was nicht mit Absicht, nullkommanull. Was daraus gemacht wurde, ist lehrreich für meine Zukunft.”

adk 9 Mai, 2021 10:17