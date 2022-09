Entwarnung bei Musiala

Jamal Musiala musste gegen den VfB Stuttgart verletzt ausgewechselt werden, doch der Offensivspieler soll gegen Barcelona wieder zur Verfügung stehen. Musiala selbst gab zumindest Entwarnung.

Musiala wurde bereits in der 81. Minute ausgewechselt, nachdem er sich in einem Zweikampf verletzt hatte. Doch gegenüber “Sport 1” gab der Shootingstar Entwarnung: “Alles gut, es ist keine Verletzung.” Ein Einsatz gegen in der Champions League gegen den FC Barcelona steht somit nichts im Wege.

soe 11 September, 2022 11:34