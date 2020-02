Aufatmen in München: Entwarnung bei Manuel Neuer

Nachdem Bayern-Goalie Manuel Neuer wegen eines Magen-Darm-Virus die Trainingseinheit am Donnerstag verpasste, gibt sein Trainer Hansi Flick tags darauf Entwarnung.

Neuer war am Freitag wieder dabei. “Er hat ganz normal am Training teilgenommen. Von daher sind alle Wehwechen vorbei”, sagt Flick, der den 33-jährigen Routinier somit am Sonntag wohl wie gewohnt einsetzen kann. Sven Ulreich, der zum Handkuss gekommen wäre, muss voraussichtlich erneut auf der Ersatzbank Platz nehmen, auch wenn er laut Flick bereit gewesen wäre: “Wenn es anders gewesen wäre, hätte ich kein Problem damit, Sven zu bringen. Er ist absolut top, was die Einstellung und die Trainingsleistungen betrifft. Wir sind froh, dass wir solch einen zweiten Torhüter haben.”

🎙 Hansi #Flick zur Personalsituation: "@Manuel_Neuer hat heute ganz normal am Training teilgenommen. Bis auf @Javi8martinez und Niklas #Süle haben wir alle Mann an Board. @David_Alaba hat wegen muskulärer Probleme heute pausiert, müsste aber morgen wieder dabei sein."#KOEFCB pic.twitter.com/vzHBgz8MlL — FC Bayern München (@FCBayern) February 14, 2020

psc 14 Februar, 2020 13:55