"Es war etwas traurig": Tuchel berichtet von Mané-Verabschiedung

Sadio Mané verlässt den FC Bayern nach nur einer Saison Richtung Saudi-Arabien. Trainer Thomas Tuchel kann die Enttäuschung des Senegalesen verstehen, will jedoch im Guten auseinandergehen.

Der Abschied vom FC Bayern fällt Sadio Mané schwer, war er doch erst vor einem Jahr vom FC Liverpool nach München gewechselt. Nun zieht der 31-Jährige fort zu Al-Nassr, nachdem er die Erwartungen beim deutschen Rekordmeister nicht hatte erfüllen können. "Es tut mir weh", sagte Mané zu "Sky"-Reporter Florian Plettenberg über seinen Bayern-Abgang: "Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht."

Manés Abgang lässt auch Thomas Tuchel nicht kalt, obwohl der Trainer dem Angreifer signalisiert hatte, dass er unter ihm keine grosse Rolle mehr spielen würde. "Manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir sie gerne hätten", sagte Tuchel nun in Singapur auf einer Pressekonferenz und berichtete über die Verabschiedung von Mané: "Es war etwas traurig. Wir haben uns umarmt in einem letzten Gespräch. Wir wollen in Kontakt bleiben. Wir haben nicht das volle Potenzial aus ihm herausgebracht. Es war die beste Lösung, wie wir sie getroffen haben." Bei Al-Nassr soll Manés Vertrag indes bis 2027 gültig sein.

adk 1 August, 2023 11:28