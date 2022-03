Ex-Bayern-Sportvorstand Sammer erklärt Guardiola-Abgang beim FC Bayern

Pep Guardiola war von 2013 bis 2016 Cheftrainer des FC Bayern, entschied sich im Anschluss freiwillig für den Abgang Richtung Manchester City. Sein Ex-Kollege Matthias Sammer sprach nun über die gemeinsame Zeit in München.

Mit dem FC Bayern wurde Pep Guardiola dreimal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokal-Sieger. Nur der grosse Triumph in der Champions League blieb dem Katalanen mit den Münchnern verwehrt. Mit Matthias Sammer deutete der Ex-Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters nun an, woran es gelegen haben könnte, dass Guardiola mit Bayern letztlich an den grossen Mannschaften in Europa gescheitert ist.

“Am Ende dieses fantastischen Prozesses hat er die Mannschaft nicht so wachsen lassen, dass sie die letzten Schritte auf dem Weg allein gehen konnte”, sagte Sammer der “FAZ”. Der heutige Berater von Borussia Dortmund begründete: “Pep hatte mit seinen Analysen immer recht, seine Massnahmen sind fast immer genau so aufgegangen wie geplant. In der Folge hat die Mannschaft ein Stück weit das eigene Denken eingestellt. Aber auf dem allerhöchsten Niveau kommt der Punkt, an dem eigene Entscheidungen von Spielern gefordert sind.”

Letztendlich könnte dies der Grund gewesen sein, weshalb die Münchner mit Guardiola nicht zum gewünschten Erfolg in der Königsklasse fanden. Dies dürfte zugleich einer der Faktoren für Guardiolas Entscheidung gewesen sein, daraufhin bei Manchester City anzuheuern. Doch auch mit den Engländern wartet der mittlerweile 51-Jährige noch auf den Champions-League-Titel.

