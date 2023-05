Ex-Nationaltorhüter Adler findet Kritik an Sommer «unsachlich und populistisch»

Yann Sommer wechselte im Winter von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. Bei den Münchnern musste der Schweizer zuletzt jedoch Kritik einstecken. Ex-Nationaltorhüter Rene Adler gibt Rückendeckung.

Für den FC Bayern lief es in den vergangenen Wochen und Monaten unrund. Mittendrin: Yann Sommer. Der Goalie musste immer wieder Negativschlagzeilen über sich lesen, speziell hinsichtlich seiner Körpergrösse von 1,83 Metern. Für Rene Adler ist dies schlichtweg Unfug. "Die Kritik an Yann Sommer fand ich teilweise unsachlich und populistisch. Das Argument, Sommer würden ein paar Zentimeter fehlen, ist totaler Quatsch. Die Körpergrösse kannte man ja vorher. Wenn man davon überrascht ist, hätte man sich vielleicht besser informieren müssen. Die Bayern haben sich bewusst für Sommer entschieden – schliesslich hat er ja andere Fähigkeiten, mit denen er all die Jahre die fehlenden Zentimeter kompensiert hat: Seine Athletik, seine Schnelligkeit, seine guten Füsse", sagt der frühere Bundesliga-Keeper im Interview mit "Ran."

Der einstige DFB-Torhüter meint: "Meine These ist, dass Yann Sommer – wenn er kommende Saison im Tor stehen würde – besser spielen würde als jetzt. Er hatte nach seiner Verpflichtung einfach nicht genug Zeit. Die Lücke zwischen Gladbach und Bayern ist eben doch relativ gross. Auf dem Niveau geht es noch einen Tick schneller zu – gerade in der Champions League. Daran gewöhnt man sich nicht innerhalb kürzester Zeit. Es ist unrealistisch und auch unfair, von Yann zu erwarten, dass er kurzfristig auf das Level kommt, das ein topfitter Manuel Neuer über Jahre erreicht hat. Aber er ist und bleibt ein internationaler Top-Torhüter."

Adler führt weiter aus: "Wenn Yann Sommer in Ruhe ankommen hätte können und eine volle Vorbereitung bei Bayern absolviert hätte, hätte er sicher weniger Fehler gemacht. Diese Kritik an ihm war berechtigt, weil er auch torwart-technische Fehler gemacht hat. Dem muss er sich stellen. Aber was einige Leute darüber hinaus gemacht haben, war teilweise unsachlich."

So könnte Sommer den FC Bayern zum Saisonende, wenn Manuel Neuer wieder zurück ist, trotz Vertrag bis 2025 verlassen. "Ich glaube, dass man mit Yann Sommer mit offenen Karten gespielt hat – alles andere ergibt keinen Sinn. Ich halte seine Verpflichtung weiterhin für gut und richtig. Auch rückblickend ist die Entscheidung der Bayern-Bosse absolut nachvollziehbar. Ich gehe davon aus, dass da ganz klar kommuniziert wurde, dass ein fitter und gesunder Manuel Neuer die Nummer 1 ist", so Adler.

Der 38-Jährige ergänzt: "Yann Sommer dürfte es klar gewesen sein, dass es dann keinen grossen Konkurrenzkampf geben wird. Klar, nach aussen muss man das anders kommunizieren – schliesslich herrscht im Sport das Leistungsprinzip. Aber wenn du so einen verdienten Keeper wie Manuel Neuer hast, der im Training Leistung bringt, dann wird der spielen. Alles andere wäre naiv. Ich glaube daher schon, dass das Yann Sommer auch so gesagt wurde. Wir reden hier schliesslich über Manuel Neuer – und wenn du nicht besser bist als er, spielst du eben nicht. Zumal Yann ja kein wirklicher Perspektivspieler mehr ist, der die nächsten zehn Jahre im Tor der Bayern stehen könnte."

