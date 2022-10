Experte klärt auf: Wie nah stand Haaland vor Bayern-Wechsel?

Auch der FC Bayern beschäftigte sich mit Erling Haaland, der allerdings vom BVB zu Manchester City wechselte. Die Entscheidung soll am Ende doch recht klar ausgefallen sein.

Unter mehreren Top-Klubs wählte Erling Haaland im Sommer aus. Letztlich wurde es Manchester City – und nicht der FC Bayern. «Die Entscheidung war eher deutlich. Richtig ist, dass Bayern sich extrem um ihn bemüht hat. Damals war bei Bayern aber noch Lewandowski, bei Real Benzema und bei PSG Mbappé», erklärte der norwegische TV-Experte Jan Aage Fjörtoft der «Sport Bild».

Fjörtoft, der als Vertrauter der Haaland-Familie gilt, berichtete: «Bei City war der Platz frei. Wie dringend eine Nummer neun gebraucht wird, war in dem System ein wichtiger Punkt – vor anderen wie dem Spielstil, der Stadionkapazität, oder der Klubhistorie. Mein Eindruck ist – auch wenn es nicht auf dem Zettel stand –, dass Erling auch in ein neues Land wollte und dass die City-Vergangenheit seines Papas eine grosse Rolle gespielt hat.» So unterschrieb Haaland bis 2027 in Manchester.

adk 19 Oktober, 2022 15:48