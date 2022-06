Barça will neben Lewandowski einen weiteren Bayern-Spieler

Zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona zeichnet sich neben dem Tauziehen um Robert Lewandowski noch ein weiteres Duell ab. Es geht um Youngster Kenan Yildiz.

Der 17-jährige Offensivspieler kam in der abgelaufenen Saison bei den Münchnern vorwiegend in der U19 zum Einsatz. Sein Vertrag endet im Juni. Laut “Sport 1” will sich der FC Barcelona den Angreifer krallen und in seine eigene Nachwuchsakademie La Masia integrieren. Eine Ablöse würde nicht nötig, einzig eine Ausbildungsentschädigung müssten die Katalanen zahlen. Der FC Bayern muss sich offenbar mit dem Abgang von Yildiz abfinden: Dieser wolle seinen Vertrag nicht mehr verlängern. Auch ein weiterer Topklub soll um ihn buhlen.

Der deutsche Rekordmeister wiederum buhlt ebenfalls um zwei Talente von Barça, deren Verträge Ende Juni auslaufen. Es handelt sich um Innenverteidiger Iker Córdoba (16) und Linksverteidiger Adam Azno (15).

psc 1 Juni, 2022 18:54