FC Bayern will Matthijs de Ligt zum Rekordtransfer machen

Die Verpflichtung von Lucas Hernandez steht bisher als teuerster Transfer in der Geschichte des FC Bayern in der Statistik. Das könnte sich schon bald ändern – Matthijs de Ligt würde unter Umständen diesen Posten übernehmen.

Der FC Bayern legt im Poker um Matthijs de Ligt noch mal nach – und wie. Nach Informationen der “Gazzetta dello Sport” liegt das neue Angebot des deutschen Dauerchampions bei fixen 75 Millionen Euro. Die Summe könnte sich durch variable Zuzahlungen um 15 Millionen Euro erhöhen.

Summa summarum würde de Ligt also mit bis zu 90 Millionen Euro in den Münchner Büchern auftauchen, und würde damit zum alleinigen Transfer-Rekordhalter in der bayrischen Landeshauptstadt avancieren. Der bisher teuerste Transfer wurde 2019/20 getätigt, als Lucas Hernandez für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid kam.

Ob sich das vermeintlich abgebende Juventus Turin von der neuesten Offerte, sofern es diese überhaupt gibt, beeindrucken lässt, ist offen. Einen grossen Vorteil hat der FC Bayern im Poker um de Ligt aber.

Verschiedenen Medienberichten zufolge hat der 22-Jährige bereits sein “Ja”-Wort gegeben, soll von dem Projekt an der Säbener Strasse begeistert sein. Angeblich besteht sogar schon Einigung bezüglich eines Fünfjahresvertrags, der de Ligt zwölf Millionen Euro Jahresnetto garantieren würde.

aoe 9 Juli, 2022 14:22