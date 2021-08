Der FC Bayern hat 3 deutsche Jung-Nationalspieler auf dem Zettel

Der FC Bayern verhält sich auf dem Transfermarkt derzeit ziemlich zurückhaltend. Dies wird sich in Zukunft wohl wieder ändern. Die Münchner sind nach wie vor daran interessiert, die besten deutschen Nachwuchshoffnungen und Jungstars unter Vertrag zu nehmen. Drei Spieler stehen konkret im Visier des Rekordmeisters.

Laut “Sport Bild” handelt es sich um Abwehrspieler Ridle Baku (23) vom VfL Wolfsburg, Florian Neuhaus (24) von Gladbach und Florian Wirtz (18) von Bayer Leverkusen. Das Trio bewegt sich bereits im Umfeld der deutschen Nationalmannschaft. Baku wechselte erst vor Jahresfrist von Mainz 05 nach Wolfsburg. Die Bayern waren damals offenbar zu spät am Rechtsverteidiger dran. Künftig könnte ein Engagement wieder ein Thema werden.

Wie auch eines von Neuhaus: Der Mittelfeldspieler entschied sich schon vor einiger Zeit noch mindestens eine weitere Saison in Gladbach zu verbringen. Im nächsten Sommer wird ein Transfer aber ein heisses Thema. Die Bayern bringen sich in Stellung.

Das vielleicht grösste deutsche Talent, Florian Wirtz, steht in Leverkusen noch bis 2026 unter Vertrag. Ab 2023 soll aber eine Ausstiegsklausel in unbekannter Höhe existieren. Dann wird der Jungstar in München zum Thema.

psc 18 August, 2021 09:52