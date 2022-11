Bayern-Abgang war für Lewandowski dann doch eine «harte Entscheidung»

Robert Lewandowski hat sich im Sommer nach acht sehr erfolgreichen Jahren beim FC Bayern verabschiedet und ist zu Barça gewechselt. Obwohl er stets betont, dass er nichts bereut und in Spanien glücklich ist, brauchte es den 34-jährigen Polen doch einiges an Überwindung seine Zelte in München abzubrechen.

Dies betont Lewandowski in einem Interview mit dem «kicker»: «Es war eine sehr harte Entscheidung. Bei Bayern hatte ich alles unter Kontrolle und war in meiner Komfortzone. Aber mir war klar, dass es der richtige Moment war zu gehen. Meine Karriere soll lange dauern, und ich will dabei glücklich sein. Als die Gespräche mit Barça begannen, wusste ich, dass es privat und sportlich für mein Leben die beste Entscheidung sein würde, nach Barcelona zu gehen.»

Der Torjäger hat sich also mit der neuen Herausforderung quasi auch für das Unbekannte entschieden. Genau dies reizte Lewandowski allerdings, zumal er ohnehin schon immer einmal in Spanien auflaufen wollte: «Ich habe immer davon geträumt, in La Liga zu spielen. Ausserdem wollte ich nicht meine gesamte Karriere nur in einer Liga verbringen. Das war der andere Grund. Ich habe alles mit Bayern gewonnen, und das wird mich immer mit Stolz und Dankbarkeit erfüllen. Aber ich wollte etwas Neues in Barcelona. Jetzt habe ich ein neues Glück gefunden.»

Persönlich läuft es für Lewy auch im neuen Klub sehr gut. In 19 Spielen hat er 18 Tore erzielt. Das Aus in der Champions League-Gruppenphase war allerdings eine grosse Enttäuschung. Wenn auch nicht eine völlig unerwartete, wie der Stürmer ausführt: «Ich wusste, dass wir in meiner ersten Saison hier nicht alles gewinnen werden. Dieses Team befindet sich im Neuaufbau und braucht Zeit für diesen Prozess. Wir hätten weiterkommen sollen, aber wir haben viel gelernt, ganz besonders unsere vielen jungen Spieler.» Man habe ein paar Fehler gemacht und müsse zunächst lernen, wie man gewinnt.

psc 14 November, 2022 09:16