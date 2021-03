FC Bayern: Alexander Nübel erhält eine neue Chance

Alexander Nübel wird beim Champions League-Spiel des FC Bayern gegen Lazio am Mittwochabend zwischen den Pfosten stehen.

Der 24-Jährige erhält wieder einmal eine Bewährungschance: Stammkeeper Manuel Neuer fehlte beim Abschlusstraining vom Dienstag. Die Bayern gehen mit einem 4:1-Polster aus dem Hinspiel in die Partie in der Allianz Arena. Alexander Nübel stand in München in dieser Saison erst zweimal zwischen den Pfosten. Mit seinen Einsatzzeiten ist er alles andere als zufrieden, zumal ihm Medienberichten zufolge bei der Unterschrift im vergangenen Jahr zehn Pflichtspieleinsätze in der ersten Saison zugesichert seien worden.

Auch deshalb mehrten sich zuletzt die Spekulationen, dass Nübel in der kommenden Saison verliehen werden könnte. Sein Berater teilte öffentlich mit, dass dies eine Option sei.

psc 16 März, 2021 13:07