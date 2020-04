Das steckt hinter dem angeblichen Bayern-Angebot für Achraf Hakimi

Spanische Medien berichten, dass der FC Bayern ein Angebot für Achraf Hakimi von Ligakonkurrent Borussia Dortmund abgegeben habe. Jetzt äussert sich der Berater des Marokkaners.

Alejandro Camano dementiert gegenüber “Sky” eine vorhandene Bayern-Offerte: “Ich habe das jetzt schon ein paar Mal in den Medien gelesen, aber ich hatte noch keinerlei Kontakt mit dem FC Bayern bezüglich Achraf.” Tatsächlich soll Hakimi bei den Münchnern intern ein Thema sein. Der Preis für den 21-jährigen Marokkaner wird aber als deutlich zu hoch erachtet. Auch deshalb soll Rechtsverteidiger Sergino Dest von Ajax Amsterdam aktuell die grössere Rolle spielen.

Hakimi ist seinerseits noch bis Saisonende von Real Madrid an den BVB ausgeliehen. Was danach mit ihm geschieht, ist offen. Sein Vertrag bei Real läuft bis 2022. In der Vergangenheit hat der gebürtige Madrilene wiederholt betont, dass er davon träumt, sich beim La Liga-Klub durchzusetzen und im Santiago Bernabeu aufzulaufen.

17 April, 2020