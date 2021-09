FC Bayern: Aufatmen wegen Müller & Davies

Beim FC Bayern gibt es vor dem Ligaspiel gegen RB Leipzig gute Nachrichten von Thomas Müller und Alphonso Davies.

Die beiden zuletzt verletzten Stammspieler konnten am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Müller reiste zuletzt wegen Adduktorenprobleme vorzeitig aus der DFB-Elf ab und kehrte nach München zurück. Auch Davies verliess das Quartier der kanadischen Nationalmannschaft vor dem WM-Qualispiel gegen El Salvador und weilte am Donnerstag an der Säbener Strasse im Training. Bei ihm traten Knieprobleme auf.

Ob die beiden Topspieler am Samstagabend gegen Leipzig auch in der Startformation stehen werden, ist indes noch unklar. Mittelfeldspieler Corentin Tolisso bestritt am Donnerstag nur individuelle Übungen.

psc 9 September, 2021 11:54