Der FC Bayern wittert bei Barça-Jungstar Gavi eine Chance

Die Fussballkünste des erst 17-jährigen Mittelfeldspielers Gavi vom FC Barcelona haben es dem FC Bayern längst angetan. Die Münchner spekulieren auf eine künftige Verpflichtung des Nachwuchs-Juwels.

Dieses ist derzeit nur noch bis Juni 2023 an die Katalanen gebunden. Die Verlängerung des Vertrags mit Gavi geniesst bei den Barça-Verantwortlichen höchste Priorität. Ob es gelingt, ist aber fraglich. Laut “Mundo Deportivo” ruhen die Verhandlungen derzeit bzw. sind bis anhin ergebnislos verlaufen. Offenbar ist man sich bezüglich finanzieller Modalitäten und Vertragslaufzeit nicht einig. Besonders heikel für Barça: Dank einer bestehenden Ausstiegsklausel könnte der Youngster theoretisch bereits in diesem Sommer den Verein für 50 Mio. Euro wechseln. Eine sehr stattliche Summe für einen 17-Jährigen, doch angesichts des Talents von Gavi, der sogar schon Berücksichtigung in der spanischen Nationalmannschaft findet, dann doch kein überrissener Betrag. Der FC Bayern könnte tatsächlich einen Anlauf unternehmen, den Spielmacher an die Säbener Strasse zu lotsen.

Daneben schielen mit Liverpool, Manchester United, Chelsea und PSG aber auch andere Topklubs auf den Barça-Profi, der seine ersten fussballerischen Erfahrungen noch bei Betis Sevilla sammelte.

psc 14 März, 2022 09:07