FC Bayern: Beendet Thomas Müller seine Karriere?

Thomas Müller ist aufgrund seiner fehlenden Spielanteile in den letzten Wochen nicht mehr wirklich glücklich. Jetzt wird sogar ein Karriereende ins Gespräch gebracht.

In einem anderen Trikot ausser dem des FC Bayern ist Thomas Müller nur sehr schwer vorstellbar. Das denkt sich offenbar auch der 33-Jährige, und zieht das vorzeitige Ende seiner Aktivkarriere in Betracht.

Darüber berichtet zumindest die französische Sporttageszeitung «L’Equipe», wonach Müller seine Laufbahn in diesem Sommer beenden könnte. Müller steht zwar beim Bundesliga-Heimspiel an diesem Samstag gegen den FC Schalke 04 in der Startelf.

Dass der Ur-Bayer sich aufgrund seiner Verdienste allerdings nicht zufrieden zeigt mit den zuvor quasi nicht vorhandenen Spielanteilen unter Thomas Tuchel, verwundert nicht.

Auf die jüngsten Wechselgerüchte reagierte Müller mit einem gemeinsamen Bild seines Lieblingspferds auf Instagram, angereichert mit: «Wenn du Zeitung lesen könntest.» Versehen mit den Hashtags #jetztwirdsdannlangsamwild #vollerfokusaufdieschale und #nurderfcb.

aoe 13 Mai, 2023 15:48