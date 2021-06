Der FC Bayern beobachtet an der EM niederländischen Rechtsverteidiger

Der FC Bayern sieht auf der rechten Abwehrposition nach wie vor Handlungsbedarf. Ein potentieller Kandidat ist Denzel Dumfries.

Der 25-Jährige spielt noch in seiner Heimat bei der PSV Eindhoven und ist auch in der niederländischen Nationalmannschaft auf seiner Position gesetzt. Der FC Bayern wird Dumfries an der bevorstehenden EM genau beobachten. Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll sogar schon Kontakt zu Mino Raiola aufgenommen haben, der den schnellen Aussenbahnspieler berät.

Dumfries verfügt in seinem bis 2023 gültigen Vertrag in Eindhoven über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Mio. Euro. Beim FC Bayern könnte er Bouna Sarr ersetzen, der den Klub bei einem passenden Angebot nach einer Saison bereits wieder verlassen darf.

psc 3 Juni, 2021 11:40