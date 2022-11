Der FC Bayern bestätigt Winter-Trainingslager in Doha

Der FC Bayern hat am Dienstag über den Fahrplan während der WM-Pause informiert. Teil der Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte ist auch ein sechstägiges Trainingslager in Doha.

Vom 6. Januar an geht es für die Bayern-Profis in ein sechstägiges Trainingslager im Emirat. Dabei werden auch alle Nationalspieler an Bord sein. Der WM-Final steigt bekanntlich am 18. Dezember. Das Bayern-Trainingslager in Katar hat in der Vergangenheit schon für viele Diskussionen gesorgt – genauso wie das Sponsoring durch Qatar Airways. Die Klubleitung hält bislang also an beidem fest.

Die Münchner teilen ausserdem mit, dass für die Nicht-WM-Teilnehmer nun erst einmal zwei Wochen Urlaub anstehen. Vom 28. November bis 9. Dezember wird dann trainiert, ehe es einen weiteren längeren Urlaub bis am 3. Januar gibt. Danach beginnt die unmittelbare Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte, die für die Bayern mit dem Bundesliga-Auswärtspartie bei RB Leipzig am 20. Januar beginnt.

WM-Pause, Trainingslager und Testspiel – so geht es für den #FCBayern weiter. 🗓️ 🔗 https://t.co/PplO5kjmzC#MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) November 15, 2022

psc 15 November, 2022 15:53