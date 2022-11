Der FC Bayern bestätigt den WM-Ausfall von Sadio Mané noch nicht

Der FC Bayern bestätigt eine Verletzung von Torjäger Sadio Mané. Für das abschliessende Bundesliga-Spiel vor der WM-Pause gegen Schalke 04 fällt der 30-jährige Senegalese definitiv aus. Ob er auch die WM-Endrunde in Katar verpassen wird, lässt der deutsche Rekordmeister aber noch offen.

Mané hat sich eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen, wie die Bayern mitteilen. Weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Tagen, der Klub sei im Austausch mit der ärztlichen Seite des senegalesischen Fussballverbandes. Noch ist offen, ob der 30-Jährige wirklich ausfällt. «L’Équipe» berichtete am Mittwoch, dass es für eine WM-Teilnahme für Mané auf keinen Fall reichen kann.

Sadio Mané hat bei #FCBSVW eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen erlitten. Er fällt für das Spiel gegen Schalke aus. Weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Tagen, der #FCBayern tauscht sich dazu mit der ärztlichen Seite des senegalesischen Fußballverbandes aus. — FC Bayern München (@FCBayern) November 9, 2022

psc 9 November, 2022 15:01