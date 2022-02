Der FC Bayern und der BVB interessieren sich beide für Darwin Núñez

Der uruguayische Stürmer Darwin Núñez sorgt bei seinem Verein Benfica für viel Furore. 21 Tore sind ihm in dieser Saison in 26 Spielen bereits gelungen. Der 22-Jährige steht auch im Fokus der Bundesliga.

Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund blicken laut “A Bola” gleich zwei deutsche Spitzenklubs auf Núñez, dessen Vertrag in Lissabon noch bis 2025 läuft. Zuletzt sollen die beiden Vereine Scouts nach Portugal geschickt haben, um diesen vor Ort beobachten zu können. Unter anderem sahen sie, wie der Youngster im Ligaspiel gegen Tondela beim 3:1-Sieg Benficas einen weiteren sehenswerten Treffer beisteuerte. Auch Scouts von ManUtd und Milan sollen anwesend gewesen sein.

Ob Núñez im kommenden Sommer in eine Topliga wechselt, steht noch in den Sternen. Die Ausstiegsklausel beträgt 150 Mio. Euro. Tatsächlich könnten als Ablöse aber auch rund 50 bis 60 Mio. Euro reichen. In der aktuellen Situation ist das aber sowohl für die Bayern wie auch den BVB viel.

psc 11 Februar, 2022 15:05