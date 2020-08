Die Bayern lassen nichts anbrennen und ziehen ins Finale ein

Der FC Bayern steht nach einem 3:0-Sieg gegen Olympique Lyon im Endspiel der Champions League.

Die Münchner zeigen sich gegen den Ligue 1-Klub souverän, wobei die Franzosen in der Startphase ebenbürtig sind und sogar einen Pfostenschuss landen. In der 18. Minute lenkt Serge Gnabry mit einem herrlichen Vollspann-Schuss die Partie aber in für den Bundesligisten günstige Bahnen.

Nach einer guten halben Stunde ist es erneut Serge Gnabry, der einen Abpraller verwertet und die Vorentscheidung zum 2:0 herbeiführt. In der zweiten Halbzeit strahlen die Münchner viel Souveränität aus und bleiben am Drücker. Robert Lewandowski sorgt in der 88. Minute mit seinem bereits 15. Champions League-Treffer in dieser Saison für den Endstand.

Im Finale der Königsklasse treffen die Bayern am 23. August auf Paris St. Germain.

psc 19 August, 2020 23:12