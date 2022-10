Bayern will Chaos verhindern und ändert Ablauf der Jahreshauptversammlung

Nachdem die Jahreshauptversammlung des FC Bayern wegen des Thema Katar im vergangenen Jahr eskaliert ist und sogar zu Verunglimpfungen und Beschimpfungen der Bayern-Verantwortlichen führte, ändern die Münchner in diesem Jahr den Ablauf, um ähnliches zu verhindern.

Medienberichten zufolge wollen die Bayern 2023 wieder ein Winter-Trainingslager in Katar durchführen. Auch die Zusammenarbeit mit Qatar Airways als Sponsor könnte fortgesetzt werden. Damit wird dem Wunsch vieler Bayern-Fans zum sofortigen Stopp dieser Kollaboration nicht nachgekommen. Das Thema bleibt heiss diskutiert. Der FC Bayern hat nun einige neue Regeln aufgestellt, um zu verhindern, dass die Veranstaltung am Samstagabend im Audi Dome aus dem Ruder läuft. So dürfen nur Mitglieder teilnehmen, die dem Klub mindestens ein Jahr oder seit dem 1. Januar 2022 angehören und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Keine gesonderte Erwähnung bekommt hingegen der Punkt «Anträge», der im vergangenen Jahr hitzige Diskussionen nach sich zog. Lediglich ein Punkt «Verschiedenes» taucht auf.

Die Bayern haben sich ausserdem zu vielen Fragen rund um das Thema Katar auf ihrer Webseite geäussert. Wahrscheinlich ist, dass sie sich bei Nachfragen nach diesem Thema immer wieder auf das schriftlich Formulierte beziehen werden.

Ob dadurch tumultartige Szenen wie im Vorjahr tatsächlich verhindert werden, muss sich am Samstagabend zeigen.

psc 14 Oktober, 2022 09:45