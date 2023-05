Die Bayern und Chelsea führen bereits Gespräche wegen Sadio Mané

Eine Rückkehr von Sadio Mané in die Premier League im Sommer wird offenbar zu einem heissen Thema.

Laut dem portugiesischen Transferexperten Pedro Almeida fanden zwischen dem FC Bayern und Chelsea am vergangenen Wochenende tatsächlich bereits Gespräche statt. Mané steht in München noch bis 2025 unter Vertrag, ist in der ersten Saison aber ziemlich durchgefallen. Sollte sich ein Abnehmer finden, der einen stattlichen Betrag zahlt, dürfte der deutsche Rekordmeister dem 31-Jährigen keine Steine in den Weg legen.

In 36 Pflichtspielen erzielte der Stürmer in dieser Saison zwölf Tore. Damit bleibt er unter den Erwartungen.

psc 9 Mai, 2023 16:10