Der FC Bayern und Christian Früchtl sind sich einig

Der 20-jährige Nachwuchsgoalie Christian Früchtl kommt beim FC Bayern in dieser Saison in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Im Sommer soll seine Reise zu einem neuen Klub gehen.

Der Youngster hatte seinen Kontrakt beim deutschen Rekordmeister erst im vergangenen November bis 2022 verlängert. Allerdings will er nun nicht mehr weiter das Tor des Teams in der 3. Liga hüten. Laut “kicker” haben sich die Klubbosse und Christian Früchtl über einen Leihwechsel in der kommenden Saison geeinigt.

Angebote lägen sowohl aus der 1. und 2. Bundesliga wie auch aus dem Ausland vor.

psc 20 April, 2020 09:53