FC Bayern? Coutinho: “Ich habe viel gelernt”

Philippe Coutinho spielte in der Vorsaison auf Leihbasis vom FC Barcelona beim FC Bayern. Nach seiner Rückkehr nach Katalonien spricht der Brasilianer nun über sein Jahr in München.

Lediglich eine Spielzeit trug Philippe Coutinho das Trikot des FC Bayern. Genug, um aber das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League zu holen. Die Zeit in München hat sich für den Offensivkünstler, obwohl er nicht immer Stammspieler war, gelohnt. Wie der 28-Jährige verriet, bleibt ihm einiges in Erinnerung – allen voran die Trainingseinheiten.

“Bei den Bayern gab es ein sehr intensives Training, weswegen ich viel über harte Arbeit gelernt habe. Die logische Folge war eine Weiterentwicklung in körperlicher Hinsicht, welche es auch bei mir gab”, erklärte Coutinho gegenüber der Presse im Lager der brasilianischen Nationalmannschaft und fügte an: “Man musste viel arbeiten und auch ich habe viel getan.”

Der FC Bayern war am Ende des Leihjahres aber nicht gewillt, die kolportierte Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro zu aktivieren. In der Folge kehrte Coutinho zurück zum FC Barcelona und spielt dort nun unter Neu-Trainer Ronald Koeman eine wichtige Rolle. “Ich bin mit vielen Wünschen nach Spanien zurückgekehrt. Selbiges gilt für die Nationalmannschaft: Ich will bei jeder Gelegenheit ein gutes Spiel machen und alles für mein Team geben”, erklärte der Brasilianer motiviert.

adk 11 Oktober, 2020 15:50