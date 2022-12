Der FC Bayern setzt sich eine Deadline für den Neuer-Ersatz

Der FC Bayern muss in der zweiten Saisonhälfte den Ausfall von Kapitän und Stammgoalie Manuel Neuer kompensieren. Die Klubbosse haben sich jetzt offenbar eine Deadline für das Finden eines Ersatzes gesetzt.

Laut «Bild» soll bis am 6. Januar Klarheit herrschen, wie es in der Rückrunde im Tor weitergeht. An jenem Tag startet die Mannschaft ins Trainingslager in Doha (Katar), wo die unmittelbare Vorbereitung auf den Restart der Bundesliga stattfindet, der dann am 20. Januar mit dem Auswärtsspiel in Leipzig über die Bühne geht. Heissester Kandidat als Neuer-Ersatz soll derzeit Yann Sommer (34) von Ligakonkurrent Gladbach sein.

Der Schweizer Nati-Goalie ist nur noch bis Saisonende an seinen aktuellen Arbeitgeber gebunden, Gespräche mit diesem laufen, wie er in dieser Woche bestätigt hat. Sollte er bereits im Januar wechseln, würde eine Ablöse von rund 5 Mio. Euro fällig. Fraglich ist, wie lange er sich dann an die Bayern binden würde. Stand jetzt ist im Hinblick auf die kommende Saison mit der Rückkehr von Neuer zu rechnen. Als Nummer 2 will sich Sommer sicherlich nicht auf die Ersatzbank setzen.

Eine Rückkehr von Alexander Nübel nach München ist aktuell eher unwahrscheinlich, wie der nach Monaco ausgeliehene Keeper in dieser Woche selbst bestätigte. Gespräche zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Monaco-Sportchef Paul Mitchell soll es aber geben.

psc 30 Dezember, 2022 14:35