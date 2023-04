Der FC Bayern entscheidet am 22. Mai über die Zukunft von Oliver Kahn

Der Aufsichtsrat des FC Bayern wird am 22. Mai über die Zukunft von Oliver Kahn entscheiden.

Wie die «Bild» berichtet, kommt es an jenem Tag zu einer Sitzung des Gremiums unter Beteiligung von Ehrenpräsident Uli Hoeness. Dann wird entschieden, ob Vorstandsboss Oliver Kahn weitermachen darf oder trotz Vertrag bis Juni 2024 vorzeitig entmachtet wird.

Die aktuelle Saison verläuft in der Schlussphase alles andere als nach Wunsch. Am Samstag haben die Münchner mit einer Niederlage in Mainz sogar die Tabellenführung in der Bundesliga verloren. Bereits in der vergangenen Woche kamen Gerüchte auf, wonach die Position von Kahn alles andere als stabil sei. Einen Rücktritt schloss dieser indes aus.

psc 23 April, 2023 15:52